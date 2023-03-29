大台北地區計程車運價將自4月1日零時起同步調整，新北市新運價為起程1.25公里85元，續程每200公尺5元，延滯計時運價為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元；夜間11時至翌晨6時為夜間加成時段，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。

新北市交通局表示，若來不及在4月1日前完成修改計費表的計程車，則仍須依照舊運價按表收費，不得超收，而淡水地區依照新運價加收15元即於淡水地區上車，維持起程運價100元；瑞芳及烏來地區固定路線運價同主運價加收15元。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，北北基計程車現行運價是從2015年10月1日核定實施，為合理反映計程車營運成本，包括司機薪資、燃油、車輛折舊及維修等，這次調整後運價起程由70元調整為85元、延滯時間計算基準為車速每小時5公里以下，由累計每80秒5元調整為每60秒5元，其餘運價項目不變，讓計程車願意服務短程客源，以及避免拒載短程情形發生。

交通局表示，大台北地區計程車多已完成改表作業，提醒尚未完成改表作業的計程車駕駛，請儘速前往計費表商完成改表作業；若來不及在4月1日前完成修改計費表的計程車，則仍須依照舊運價按表收費，不得向乘客收取15元差額，倘若有未按表計費向乘客超收車資者，經查證屬實將依公路法等規定裁9000元以上9萬元以下罰鍰。

交通局提醒民眾在搭車時，如對計程車收費有任何疑問，可記下車牌號碼及搭車時間、地點等資料向交通局洽詢，以俾利後續追查。