一名網友在高雄一間藝廊發現該處的門把造型特殊，是2顆半圓球體，球體中央有個圓形凸起物，左右各一個門把乍看之下就像是人體器官，1.2名網友按讚留言「好色的門把」、「會不會有人用嘴開」、「相信很多人用兩根手指就能開了」，原PO也留言補充「笑死！留言區怎麼變奶頭樓」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處房屋的門口玻璃門使用的門把造型相當特殊，竟是半圓球狀，球頂處有一個凸起物，左右兩片門板各有一個門把，一眼望去外觀貌似女性乳房，原PO笑說「只是門把，不可能是別的東西」，照片短短一天吸引1.2萬人按讚，引起不少討論。

一名網友在高雄一間藝廊發現該處的門把造型特殊，是2顆半圓球體，球體中央有個圓形凸起物，左右各一個門把乍看之下就像是人體器官。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「好色的門把」、「斷奶神器」、「原來玻璃有性別喔」、「兩指開門」、「其實Po文者Po出來是希望我們用咬的嗎」、「為什麼要設計顆粒」、「比矽膠更耐用喔」、「會不會有人用嘴開，我是說用一張嘴指揮別人幫忙打開」、「我都用大拇指跟食指」、「可以用舌頭嗎」、「相信很多人用兩根手指就能開了，畢竟練習很久了」，原PO也留言說「笑死！留言區怎麼變奶頭樓」。

據悉該特殊門把位在高雄橋仔頭糖廠的藝術展覽空間「白屋」，白屋原是橋仔頭糖廠招待所，日治時期被日本人用坐學習西方文化並嚐試建立殖民美學的場所，2008年由民間資金承租並修復重建為藝術展覽空間。