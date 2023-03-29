46歲女星舒淇，因為保養得宜，擁有美艷外貌及纖細身材，更有著「不老女神」的封號，雖然近年較少推出影視作品，仍時常在社群平台和粉絲分享生活大小事。日前她在IG上曬出居家私密照，大方分享自己敷面膜的樣子，逗趣模樣笑翻不少網友。

舒淇近日成為時尚品牌全球代言人，她穿上品牌服飾所提供的白色連身禮服，不僅腰間開洞，下身更開高衩到腿根，露出性感蠻腰和筆直長腿，超完美S曲線令眾多網友驚艷不已。不過，女神私下其實相當隨意搞笑，她昨(28)日曬出一張居家照，只見她橫躺在沙發上，身上蓋著棉被跟枕頭完全是沙發馬鈴薯的姿態，臉上還頂著黑色面膜，搭配文字寫著「冷到不想起身卸面膜」，親民作風引來網友留言表示：「女神這會不會太真實了」、「有夠不做作的」、「黑面膜好像有點時髦」。

舒淇出道多年，憑藉著獨特慵懶性感氣質，成為不少人心目中的女神，她曾透露保養祕訣，自己不節食、不斷食，但會囑咐自己吃進去多少就要消耗多少，她也鼓勵每個人要找到適合自己的飲食習慣，就可以簡單瘦下來，千萬不要盲目餓肚子。