所謂的VoLTE是一種利用LTE網絡的封包機換來產生語音通話，可應用於固網、行動網路、或是兩者匯流的網路，也可以稱之為「IMS Profile for Voice and SMS」，可以帶來更清晰的語音和視頻通話質量。此外，VoLTE可以提供語音、即時視訊、文字、檔案交換、影音串流等整合式多媒體通訊服務。

中華電VoLTE漫遊服務積極與全球業者合作，目前已開通33國77網，客戶於國外使用VoLTE通話，不論撥打或接聽，VoLTE費率也較一般語音漫遊費率更便宜，每分鐘只要新台幣6元起，透過VoLTE漫遊撥打電話回台灣，以中華電信用戶至日本與韓國漫遊為例，費用相較一般語音漫遊可節省約67%至75%，至美國漫遊在當地接聽電話，最高亦可節省61%。國人最喜愛的旅遊國家日本、韓國、美加及中港澳，均已開通VoLTE漫遊服務，客戶出國若有語音需求只需以原門號申請國際漫遊上網方案，通話費率省很大。

本次中華電不僅率先同業提供iPhone預設開啟VoLTE功能，亦為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者。