5年前台鐵普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，造成18死、215輕重傷，最高法院日前將司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6月定讞，交通部將他移送懲戒部分，懲戒法院判決撤職，並停止任用4年。可上訴。

普悠瑪列車2018年10月21日在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，8節車廂呈W型嚴重扭曲，檢方認定尤振仲關閉列車自動防護系統ATP並超速，柳燦煌驗收普悠瑪時未測試ATP遠端監視系統即投入營運，吳榮欽沒有落實ATP開關機制的監視義務，依過失致死起訴。

宜蘭地方法院一審及台灣高等法院二審認為，司機員尤振仲擅自關閉ATP卻未依規定重啟又超速，以約140公里高速駛入車站大彎道路段造成列車出軌翻覆，判刑4年6月，但時任台鐵局副處長、所長的柳燦煌與吳榮欽無罪，最高法院駁回定讞。

交通部將肇事司機移送究責部分，懲戒法院認定，他的行為直接肇致重大傷亡，導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要，判撤職，停止任用4年。