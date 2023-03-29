位於墨西哥北部、靠近美國邊境的一處移民拘留中心，27日深夜發生大火，造成至少40人死亡、29人重傷的慘劇。事後調查人員調閱監視器畫面，顯示火災發生時有2名警衛在場，看到牢房竄出火光卻未試圖救援，反而轉身離開，畫面曝光引發撻伐。

Today 40 migrants (several Venezuelans) were burned to death in a detention center in Mexico. López Obrador blamed the migrants for starting the fire. However, in this video you can see how guards leave the migrants locked up, burning alive @EmmaRincon

pic.twitter.com/aNCltt6kwE — Michael Welling (@WellingMichael) March 29, 2023

從監視器畫面可以看到，移民在牢房中丟擲床墊並放火，而當時柵欄另一頭，2名身穿警衛制服的男子見狀不但沒有上前開門，就連移民向他們喊話也不予理會，反而轉身小跑步離開，導致數十人鎖在牢房內活活燒死。

墨西哥收留許多中南美洲難民，這些人在當地的生活處境十分艱難。（圖／路透）

美聯社報導，總統羅培茲歐布拉多表示，這些移民得知自己將被遣返，於是點火表示抗議，「他們沒有想到這會引起可怕的悲劇。」報導指出，這些死傷移民來自瓜地馬拉、宏都拉斯、委內瑞拉等國家，以瓜地馬拉為最大宗。

在全世界接受難民庇護申請的國家中，墨西哥佔全球收容人數第三，僅次於美國和德國。然而墨西哥當局對待難民的方式並不友善，加上收容中心空間狹小且缺乏通風，難民所不時傳出抗議和暴動事件。對此，墨西哥國家移民局僅表示「堅決反對導致這場悲劇的行為，」除此之外並未多做解釋。