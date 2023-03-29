大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛28日晚在北京與馬來西亞外長贊比里會談。秦剛表示，安華即將赴中出席博鼇亞洲論壇年會開幕式，正式訪問中國。今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，明年將迎來建交50周年。中國正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，馬來西亞正朝著安華提出的建設「昌明大馬」邁進。安華此時來訪可謂恰逢其時，相信兩國領導人將為新時期中馬關係發展擘畫藍圖。

秦剛表示，當前國際地區形勢正在經歷深刻複雜變化，各國前途命運前所未有地緊密連接在一起。中馬作為亞洲開發中國家、重要新興經濟體、國際舞台上的進步力量，要進一步深化互利合作、鞏固世代友好，團結應對風險挑戰，為國際和地區和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。要深化高品質合作，做好合作頂層設計，加快推進重點項目，在新能源汽車、數位經濟、半導體、農業等領域探索更多合作。要加強戰略協作，堅持開放的區域主義，踐行真正的多邊主義，捍衛國際公平正義，共同維護廣大開發中國家和新興經濟體的長遠利益。

秦剛與大馬外長會談。（大陸外交部）

贊比里表示祝賀大陸全國兩會成功舉行和習近平再次當選連任國家主席。贊表示，馬中兩國是親密真誠的全天候好朋友，相信安華此次訪中將推動馬中友好邁向更高水準。馬方願同中方進一步加強高層交往和人文交流，拓展各領域務實合作，攜手維護地區和平穩定，推動兩國關係取得更大發展，致力於同中方一道，構建更加緊密的中國東盟命運共同體。雙方還就共同關心的國際地區問題交換了意見。