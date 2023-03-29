對於全面恢復兩岸海上客運直航，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，陸方已全面做好相關準備，呼籲民進黨政府「積極回應」。（資料照片/中新社）

兩岸疫後交流逐步恢復，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，大陸民航主管部門已批復兩岸航空公司夏秋航季航班計畫，兩岸航空公司在兩岸航線間每周安排客運航班794班，同比增長26.63％。對於全面恢復兩岸海上客運直航，她強調陸方已全面做好相關準備，呼籲民進黨政府「積極回應」。

大陸國台辦29日上午舉行例行新聞發布會，有記者提問，近期有部分兩岸直航航線復航，請問目前兩岸直航航點恢復情況如何？

對此，朱鳳蓮回應說，台胞台商熱切期盼兩岸直航航點盡快全面復航，兩岸航空業者也積極提出復航申請。3月26日，深圳航空、台灣中華航空復飛深圳至台北航線；27日，中華航空復飛廣州至台北航線。

朱鳳蓮補充說，目前，大陸民航主管部門已批復兩岸航空公司夏秋航季航班計畫，兩岸航空公司在兩岸航線間每周安排客運航班794班，同比增長26.63％。我們希望，台方也能採取切實行動落實其提出的「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，保障兩岸有關直航航點盡快復航，為兩岸空中直航做實事，為廣大台胞台商往來兩岸提供便利。

另有記者提問稱，廣大台胞期盼海上客運直航也能早日復航，尤其希望盡早恢復平潭至台中、台北、高雄等兩岸海上客運直航航線，便捷兩岸民眾直接往來。請問國台辦對此持何態度？

朱鳳蓮回答說，2008年11月，海協會與台灣海基會簽署《海峽兩岸海運協議》，實現海上客貨運直航。大陸到台灣本島包括廈門－台中、廈門－基隆、平潭－台北、平潭－台中和浙江大麥嶼－基隆共5條海上客運航線。多年來，兩岸海上客運航線已成為兩岸民眾往來的重要通道。2020年2月至今，兩岸海上客運受疫情影響暫停運營。

朱鳳蓮強調，當前，廣大台灣同胞熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，我們高度重視並已全面做好相關準備。兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨當局傾聽民眾呼聲，予以積極回應，盡快全面恢復兩岸海上客運航線通航。