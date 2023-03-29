年僅20歲的江姓男子是竹聯幫明仁會宜蘭分會一員，但他近期吸收宜蘭縣溪南地區青少年、中輟生加入幫派，在羅東地區參與多次糾眾鬥毆、尋仇滋事，甚至僅因細故就將人打到重傷，宜蘭警方兵分11路、出動百名警力，逮捕江男等13人，今天（29日）宣布破案。

警方指出，江男雖然僅20歲，在幫中也並非幹部，但他在溪南吸收小弟，每次滋事常衝在最前頭，漸漸在幫中顯露頭角；今年3月23日凌晨2時許，江男在羅東一家熱炒店與2名男子互看不順眼發生口角，江男隨即召集旗下打手到場。

連同江男在內共13人，將2名男子團團圍住，當街毆打、砍殺，導致2男手腳骨折，還受有氣胸、血胸等傷勢，醫院甚至一度發出病危通知。

宜蘭縣警察局獲報後，羅東警分局與刑警大隊共組專案小組，但案發後江男跑到台南市避風頭，其餘手下也紛紛躲在外縣市躲藏。但警方調閱上千支監視器鏡頭全面追氣，迅速釐清涉案嫌犯的身分。

3月27日警方兵分11路，動員百名警力出擊，其中江男被逮時，剛好返回宜蘭，在一家肉羹店被逮，江男等13人全數查緝到案，查扣犯案用西瓜刀、開山刀、菜刀、鋁棒、球棒、PC棒等物。

警方訊後依組織犯罪、殺人、毀損等罪嫌送辦，江男與1名林姓男子28日遭宜蘭地院收押禁見，3名少年裁定收容，另有8人8萬至10萬元交保。