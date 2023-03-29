普發現金6000元，父母可以代替13歲以下的未成年子女登記入帳與ATM領現，至於臥病在床老人，如何代領？財政部長莊翠雲表示，可以拿老人的身分證、健保卡郵局代領。

財政委員會今日審查《證交稅條例》有關權證避險降稅。立委賴士葆質詢指出，接到民眾陳情長輩臥病在床，沒辦法去領6000元，但詢問1988客服卻只能替13歲以下子女代領。

莊翠雲表示，登記入帳、ATM提領只能限制幫13歲以下的未成年子女代領，不過郵局就沒有這個限制，子女可以拿長輩的健保卡以及身分證或者居留證等代領。