莊翠雲指出，目前才2月，很難估算全年稅收和預算數最後差距如何，主要還是要觀察5月個人綜合所得稅和營所稅的情況；對於編列稅收預算的估算方式，財政部一直在精進，但有時國際有很多不確定因素，也可能影響最後數字。