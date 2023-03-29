莊翠雲指出，目前才2月，很難估算全年稅收和預算數最後差距如何，主要還是要觀察5月個人綜合所得稅和營所稅的情況；對於編列稅收預算的估算方式，財政部一直在精進，但有時國際有很多不確定因素，也可能影響最後數字。
莊翠雲：今年大幅超徵可能性較去年低
立法院29日審議證交稅條例部分條文修正，針對立委詢問去年稅收大幅超徵、政府普發現金6,000元，今年是不是還會超徵？財政部長莊翠雲表示，今年實收超過預算數的可能比去年來得低，且如果有超徵，還是希望先用於減少舉債或償債，讓債務餘額下降。
立法院29日審議證交稅條例部分條文修正，針對立委詢問去年稅收大幅超徵、政府普發現金6,000元，今年是不是還會超徵？財政部長莊翠雲表示，今年實收超過預算數的可能比去年來得低，且如果有超徵，還是希望先用於減少舉債或償債，讓債務餘額下降。
莊翠雲指出，目前才2月，很難估算全年稅收和預算數最後差距如何，主要還是要觀察5月個人綜合所得稅和營所稅的情況；對於編列稅收預算的估算方式，財政部一直在精進，但有時國際有很多不確定因素，也可能影響最後數字。
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