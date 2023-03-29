女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療和切胃手術，又發現癌細胞轉移變成4期，因此摘除子宮和卵巢。唐玲昨（28日）發文透露，當初開刀切除胃部後，因疫情沒去醫院打維生素B12，造成缺鐵性貧血，症狀多到讓她驚呼：「當時以為我快死了。」

唐玲在文中表示，以前太不愛自己，罹癌後才把健康擺在第一順位，學習正確的健康知識且身體力行。她回憶當初開刀切胃時，考量疫情正處高峰期，沒有到醫院定時施打維生素B12，導致缺鐵性貧血，因此冒出「每天好累、沒力氣、喘、嗜睡快20小時」等症狀，唐玲驚呼：「當時以為我快死了，原來這是貧血的症狀。」

唐玲吃了醫生開的鐵劑後，起初沒有什麼成效，後來問營養師才知道服用鐵劑時要搭配維他命C，效果才能加倍吸收，如法炮製後，唐玲的血紅素很快恢復正常。

唐玲稍早發布一支標題為「癌症讓我看清渣男」的影片，透露做化療很辛苦，沒有任何人可以代替她的痛。這段期間，有位香港人每天打視訊電話，唐玲以為對方要用言語安慰自己，「不料他只會說我雖然生病，但是看起來還是很美很性感」，唐玲聽完後噁心到吐，驚覺自己不適合這段感情，果斷提出分手。