本土綜藝天王吳宗憲，出道近40年來憑藉幽默主持風格深受觀眾喜愛，而近期他在節目中聽聞來賓鮪魚（徐瑋吟）分享主持外景節目的甘苦談後，突然起身離開座位擁抱對方，接著吐露心聲表示也曾因工作不被家人諒解。

女星鮪魚日前在節目《小明星大跟班》中分享過去主持外景節目時，經常需要飛往其他國家出外景，由於已從家裡搬出去，獨自在台北生活，並不會經常向家人報備有關工作事情，加上她的社群平台中大多是分享開心且正面的內容，導致只要媽媽發現她離開台北或發非工作相關的貼文，就會傳訊息問「又在玩」、「出國去哪裡玩？」

對此，讓她無奈並向媽媽澄清：「我在工作！」而她也與家人強調，自己並沒有過得很爽「我真的其實在工作，我們只是把好的一面展現出來，不想讓你們擔心」沒想到這時，一旁的主持人吳宗憲竟突然站起身來擁抱鮪魚，並說道「憲哥要抱一下，真的，因為我突然間心裡面那個結」。

接著，吳宗憲解釋，因為主持《綜藝玩很大》經常需要出國拍外景，每次到泰國、越南等地住高級飯店「我就發到家裡的群組，後來終於有一天我才知道，『玩是你在玩，我們又沒有玩到』，（家人）越來越沒有回應」這時他才恍然大悟「他們已經忘了我是在工作」。

隨後更無奈表示，自己因此事「沒有得到家庭的諒解，連諒解都沒有」而鮪魚也補充說明，其實出外景很累，因情緒要保持在亢奮的狀態，睡眠時間也很短，還需經常搭乘紅眼班機「這麼短的時間內，要壓縮出這麼多的東西給大家」。