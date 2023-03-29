英國資產管理業者Coupland Cardiff旗下的投資信託公司CC Japan Income & Growth Trust認為，日本對新冠疫情解禁較慢，但今年有機會看到成長。相較於大型類股，產業涵蓋範圍較廣的中小型是較值得關注的焦點。

彭博社指出，這家投資信託公司專門找尋日本潛力股，基金規模有2.31億美元，去年報酬率為3.7%，打敗全球88%同行的績效。同時，也比日本東証指數（TOPIX）的年線只有負2.9%要好很多。

雖然，此公司也有投資包括信越化學（Shin-Etsu Chemical）等一些高配息的大型股，但現在把矛頭指向中小型的。因為，日本中小型股在疫情期間漲得太猛，經過大幅下修之後，目前比較有吸引力。

舉例來說，從新冠病毒剛開始爆發的2020年3月以來，日本東證小型類股指數（TOPXS）若跟東證500大企業指數（TOPX500）相比，前者已創波段新高。不過，TOPXS現在還是無法再締造，像5年前一樣創下的輝煌紀錄。

去年10月，日本開始鬆綁外國遊客入境抗疫規定，近3年嚴格的邊境管制就此告一段落。此檔基金看好日本經濟可望出現報復式的反彈，但日本出生率下滑等現象，也讓部分投資人擔心會影響當地經濟成長。

該基金經理人表示，在尋找投資標的時，搞不好可以將這些缺點視為優點。例如，dip以及en Japan這兩家日本線上人力銀行，雖然有受到日本找工作的人數減少影響，但卻可受惠於當地政府鼓勵民眾再度就職的政策。

還有Zozo因股價已完成修正，入手價格更具吸引力。預估Zozo應可在日本內需市場顯現明顯潛力，因為這家電子商務業者，在網上販售時尚商品很有一套。還有，日本的電商滲透率未來還有上揚的空間。