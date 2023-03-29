阿里巴巴創辦人馬雲回到大陸，集團宣布將會分拆成六大子公司各自籌措資金，阿里巴巴轉強下，帶動亞洲科技股回神，台積電ADR止跌翻紅，台股周二ADR，台積電ADR小漲0.2%，止住連二日頹勢；日月光投控、中華電ADR亦小漲表態，僅聯電ADR收跌0.69%。權值股台積電(2330)周三開漲533元至當日最高、上漲8元，市值增加新台幣2074億元，攀高至13.82兆元；日月光投控(3711)走高上漲近2%，聯發科(2454)亦上漲至775元最高，上漲1.17%或9元，鴻海(2317)同樣走紅，而聯電(2303)周三開高走低，下跌近1%。

高價股方面呈現開高走疲，股王信驊(5274)失守2800元關卡，力旺(3529)失守2000元關卡，力旺、旭隼(6409)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)大跌3%以上，創意(3443)更大挫超過7.5%，千元關卡岌岌可危，緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)也走跌。然股后大立光(3008)則持平至2200元，相對穩盤；亞德客-KY(1590)成為千金中亮點，盤中上漲近3.5%。

玻陶、觀光類指勁揚逾2%，成為盤面焦點。其中內需商機旺，王品(2727)、雲品(2748)等觀光股強漲半根漲停以上。生醫股的保瑞(6472)漲停衝上772元，持續刷新歷史天價，股價更超越浩鼎(4174)在2015年寫下的755元關卡，穩居生技股王，推升生醫類股上漲超過1.5%，上市漲幅第三。

光電、鋼鐵、金融、航運漲幅小紅，電子、半導體漲幅略為收斂，而其他、百貨、資服則跌幅居前。其中航運表現，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)帶頭衝鋒，雙雙上漲逾1.5%；貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)則翻黑走跌。

美國記憶體廠美光(Micron)看好市場供需可望將逐步改善，盤後股價上揚逾1%，然台灣記憶體個股陰晴不一，DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)走疲，威剛(3260)則震盪走小紅。

季底作帳行情，但投信終結連25日買超轉賣，不過統一投顧認為，目前大盤趨勢仍偏多，投信買超股有機會在一兩日的調節後尚有行情可期，近期建議拉回找買點。不過評估第二季台股走勢，因財報利空、指數短期漲多，加上禁空令解除、國安基金退場等事件，建議可於第二季拉回時找買點，看好四大概念如AI、新能源、電動車和充電樁、衛星航太等。

去年財報公布將截止、清明長假抱股與否的壓力等，市場恐現觀望氣氛，中信投顧說明，倘若台積電能緊守3月22日突破缺口，並有效守穩月線支撐，而美股亦能維持目前箱型築底結構伺機突破，預期台股反轉重回跌勢格局機會不大。