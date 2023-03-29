新北市新莊區日前發生一起街頭鬥毆糾紛，1名柯姓男子（37歲）因懷疑姊姊與其男友林姓男子（50歲）偷家中東西，竟拿桿麵棍跟對方發生扭打，而林男也拿雨傘反擊，結果2人雙雙掛彩，雙方機車也倒地造成損壞，警方獲報後將2人一併帶回警局，雙方互提傷害及毀損告訴，警方依規定受理偵辦。

此案發生於25日上午10時許，當時林男騎機車載著柯姓女友回住家社區警衛釋放便當盒，恰巧遇到柯男也要外出，但因雙方先前因細故發生爭執，所以柯女不想與弟弟交談，便由男友騎車載她離去。

警方獲報後到場制止衝突。（警方提供）

不料柯男竟然懷疑姊姊回家偷東西所以心虛離開，因而騎車追上前詢問，雙方從新莊中信街一路追逐到中港路某巷弄內，原本只是在機車上爭吵，隨後通除越演越烈，柯男下車從車廂取出桿麵棍攻擊林男，對方也不甘示弱拿雨傘還擊，雙方就在大街上上演全武行。

結果造成林男臉部、右肩撕裂傷及擦挫傷，柯男則是臉部擦挫傷，路人見狀後趕緊報案，警方到場後立即制止衝突，並將2人帶回警局訊問，雙方互相提告傷害、毀損，警方受理後依法偵辦。