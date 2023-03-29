近日法國、英國及韓國等重視核電發展，甚至發生過福島核災的日本近年也重啟反應爐，但據「2022世界核能產業現況報告」指出，核電占全球發電比至2021年僅有9.8％，也是40年來首次低於10％，與此同時，再生能源新增併網容量卻不斷提高，僅僅是風能及太陽能在發電量占比已達10.2％，直指再生能源才是減碳世界主流。

據統計指出，截至2022年7月1日為止，全球有33個國家或地區運轉411座反應爐，較上一年度減少4座，更較2022年高峰的438座下降27座，2022年僅有53座反應爐正在興建中，相較1979年興建高峰的234座銳減，其中還有5座機組興建計畫遭放棄。

綠色公民行動聯盟研究員林正原表示，該報告也預期，2024年後全球反應爐將加速下降，主要原因為過去10年興建中的反應爐多有延遲所致，報告提及，過去20年全球共關閉105座機組和啟用98座機組，其中新增主要在大陸，世界趨勢仍是減少核電為主流，全球核反應爐發電量在2021年僅剩364 GW，相較高峰已減少32 GW。

2022世界核能產業現況報告也析工商界關注的SMR（小型模組化反應爐）及俄烏戰爭情勢，地球公民基金會執行長蔡中岳認為，該報告及SMR未取得重大進展，SMR發電成本達每千瓦要價達105至135美元、相較風力發電及太陽光電的25至37美元更高，「SMR難符合經濟效益」；中研院社會所副研究員彭保羅說，全世界沒有核電廠考慮過如何在戰爭上運作，而台灣面臨對岸戰爭威脅，如果採取「留島不留人」等措施恐怕更危險。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，2021年時，全球進入風力與光電發量超過核能的黃金交叉時刻，且2009年以來，風力與光電成本分別減少72％與90％，核電卻逆勢變貴36％，各項研究也指出，要邁向淨零，風力與光電才是主要貢獻。