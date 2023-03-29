日媒報導，日本外務大臣林芳正已就4月1日到2日訪問中國，並與外交部長秦剛舉行會談展開協調。若林芳正順利成行，將是時隔約3年3個月再有日本外務大臣訪中。

日本富士新聞網今天報導，預料林芳正在與秦剛的會談上，除對中國在東海等地頻繁的軍事活動表達日方憂慮外，也可能要求盡速釋放被中方逮捕的日籍男性。

日中領袖2022年11月舉行會談時達成共識，盼在所有層級進行緊密的意見溝通，因此林芳正過去一段時間都在尋找合適的訪中時機。