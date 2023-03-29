近期高麗菜生產過剩，造成市場價格崩跌，不少主婦搶便宜買高麗菜回家吃，但一不小心買太多如何保存也是難題。對此，農糧署分享3招可以長時間保存高麗菜的方法，最長甚至可以放一個月都不會壞。
農糧署在臉書粉專上分享，高麗菜營養又好吃，只要掌握幾個重點，可以長時間保存都不壞。首先若是要常溫或冷藏保存，要先挖掉菜心，然後將挖掉的部分，用沾滿水的紙巾填滿，最後再用報紙包好，裝到塑膠袋裡面放冰箱保存即可，放在陰涼處可保存3到4天，放冰箱冷藏最多可放2周。
農糧署表示，如果一次買太多高麗菜用不完，可將高麗菜切絲放入保鮮袋，把空氣壓出來以後就放冷凍庫保存，或用鹽巴搓揉高麗菜，擠出水份以後放保鮮袋冷凍保存，最多可以放一個月不壞。
不少網友看完大嘆長知識了，另也有網友留言詢聞，如果家中沒有報紙，挖掉菜心以後可以隨便找張紙將高麗菜包起來就好嗎？對此，農糧署的小編也回應說，可以的。
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