春暖花開的4月由5天連假揭開序幕，台北晶華酒店自4月1日起至4月30日以一系列餐飲和住房活動所組成的「晶華童心月」，酒店一樓Regent Gift Shop外賣櫃推出包括「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕在內的多款復活節甜點，挑高中庭則集結多家知名兒童品牌打造「童趣市集」，二樓上庭酒廊推出「復活節早午餐」。1樓柏麗廳強打加入會員可享午餐、下午茶或晚餐，兩人同行加贈一位130公分以下兒童免費。此外，參與晶華親子郵輪假期「尋蛋獵遊航程」住房專案的小朋友們則會受邀前往林森公園、參加趣味滿分的「獵蛋行動」，晶華酒店期望以豐富多元的活動，與大小朋友攜手歡度佳節。

酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃所推出的「晶華出奇蛋」，是以重約540公克的鴕鳥蛋殼為盛器，將全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、質感細緻的日本紫羅蘭低筋麵粉一起拌勻製成麵糊，注入於鴕鳥蛋殼內，烘烤成馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕，準備品嚐時，必須先以附贈的小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，軟嫩的海綿蛋糕露餡之後、撲鼻的香氣引人食指大動，主廚建議搭配焦糖海鹽或是綜合果仁粒一同食用，趣味與美味兼具。「晶華出奇蛋」禮盒裝售價980元、搭配「奇趣鳥籠」售價則為1,380元，另外會贈送8色環保無毒著色筆，消費者可以在蛋殼上作畫、享受彩蛋的樂趣。

除了「晶華出奇蛋」之外，晶華酒店甜點團隊也設計了一系列復活節造型甜點，俏皮帥氣的「太空兔巧克力」外表是以牛奶巧克力及糖霜作裝飾，肚子裡則裝滿了6到8顆不等、融入堅果與黑白特殊風味的巧克力。超級吸睛的還有精緻華美的「兔子花園造型蛋糕」，以札實的香草沙布列為底，交疊上濃郁甜美的香草甘納許、酸甜的覆盆子凝露及軟綿的戚風蛋糕，最上層點綴以彩色巧克力蛋及繽紛的珍珠球而成。甜蜜而應景的還有以兔子及復活節彩蛋為裝飾主題的「兔兔愛吃紅蘿蔔」草莓鮮奶油蛋糕和「復活蛋紅心芭樂」巧克力慕斯，兩款皆為六吋，售價皆為1,280元。另有以油漬番茄布里歐搭配脆口德式香腸組成的「兔子布里歐香腸捲」以及將發酵老麵糰裹入法國.Montaigu奶油，交疊24層讓口感層次更豐富，有著完美色澤的「兔子丹麥吐司」，每個售價85元起。

位在晶華酒店一樓的中庭廣場則推出期間限定「童趣市集」，溫馨可愛的餐車布置上各國的精緻兒童商品。來自英國倫敦、有世界上最柔軟兔子絨毛娃娃之名的Jellycat，將帶來經典的一系列五彩繽紛兔子玩偶以及多款絨毛布偶。來自美國加州 的Tender Leaf主打各式精巧無毒的木製玩具。來自西班牙的Miniland則推薦全球教師首選的育教玩具。另外還有來自法國、德國及澳洲的品牌Super Petit、the cotton cloud以及My Little Giggles的各式精巧兒童教具、餐盤食器、時尚配件等等，有玩有買的可愛市集，勢必將為快樂的連假增添更多溫馨喜樂的氛圍。

晶華酒店二樓的上庭酒廊則主打期間限定的「復活節早午餐」，在豐富的各式早午餐選項外，主廚更以兔子為意象打造出可愛的「邦妮兔美式鬆餅」，點用主食將加贈一杯「含羞草氣泡調酒 Mimosa」，另可享用自助餐檯上繽紛鮮脆的小農時蔬、新鮮水果以及每日現做的歐式麵包、精巧糕點及希臘優格等輕食吧，加上無限量供應的咖啡、茶飲，為開心的假期注入滿滿的元氣。

由飯店郵輪管家團隊精心策畫的晶華親子郵輪假期「尋蛋獵遊航程」住房專案，主打入住即可參加內容豐富有趣的「尋蛋獵遊」活動，兔子姐姐和晶華邦妮兔將帶領小朋友們在廣闊的草原上找尋藏於各處的彩蛋。除了豐富的玩樂學習活動，深受家庭喜愛的郵輪式Lounge更全新規劃「珍珠奶茶Bar」與「現烤雞蛋仔」，讓大小朋友可以在專屬的空間內，盡享無限量供應的現做美味輕食、Haagen-Dazs冰淇淋與軟性飲料。專案兩人成行、享兩位6歲以下孩童免費入住，每房每晚含自助式早餐價格為8,280元起，續住一晚再享優惠價格5,500元，並加碼贈送價值1,680元的英國Jellycat經典兔子安撫玩偶一隻，數量有限，送完為止。