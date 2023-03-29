Happy Children's Day！台灣麥當勞為推廣親子共讀，連續兩年於4月4日舉辦「麥麥共讀日」，為孩子準備專屬禮物年度選書《不圓的圓》，為知名設計師方序中首次繪本創作，攜手麥當勞一同提倡「當孩子的朋友」，希望透過優質溫馨的共讀時光，陪孩子快樂成長。活動當日購買任一超值全餐及Happy Meal麥麥盒四件組，即可獲得繪本《不圓的圓》一本，麥當勞歡迎兒童節帶孩子到麥當勞領取專屬好禮。

《嬰兒與母親》公佈「2022親子陪伴大調查」，台灣有超過七成的親子陪伴時間，是以看影片、玩手機遊戲等3C娛樂為主，缺乏雙向交流及陪伴的品質。台灣麥當勞長期耕耘家庭市場，鼓勵家長透過「共讀」與孩子對話，創造閱讀與幸福感的連結。

「麥麥共讀日」邁入第二年，今年以曾為金鐘獎、金曲獎、金馬獎操刀典禮主視覺、台灣第一位「三金」設計師 方序中首次繪本創作-《不圓的圓》作為年度選書。以「圓」為出發點，藉由不同形狀、色彩的黏土做為角色造型，運用繪本罕見的「攝影」手法，簡單架構「沒有正確答案的故事」，展開親子「對話式共讀」，啟發孩子的想像與創造力。

第二屆「麥麥共讀日」將於4月4日舉行，當日至全台麥當勞餐廳指定專屬櫃台，購買任一超值全餐及Happy Meal麥麥盒四件組，除了享有每月推出的雙語讀本，並可免費獲得麥當勞年度選書《不圓的圓》一本，全台限量2萬本，每人每次限購一組。

讓共讀開啟與孩子的對話！麥當勞自2020年起，隨餐發送Happy Meal雙語讀本，至今已送出逾200萬冊，3月29日起將推出全新系列雙語讀本《I Can》，採精華版口袋書形式，每本將介紹三位世界聞人的成長歷程；由西班牙知名暢銷作家Ma. Isabel Sanchez Vegara與歐美插畫家聯合設計的童書作品，以淺顯易懂的繪圖與敘事手法，展演世界著名人物的成功信念與人生故事。

首本《我可以當個好奇的科學家》，以世界知名科學家愛因斯坦、居禮夫人、羅莎琳‧富蘭克林的故事，鼓勵孩子拓展世界觀、勇敢築夢踏實；3月29日起凡購買Happy Meal四件組即可獲得《I Can》系列雙語讀本一本，全系列共12本，透過共讀陪孩子「一起樂讀趣」。

麥麥親子共讀日把「共讀」場域變大了！麥當勞首度與新創書店「太平青鳥書店」跨界合作，在基隆打造「麥麥親子共讀區」，讓「共讀行動」走入社區；前身為太平國小、有「全台最美望海書店」之稱的基隆太平青鳥書店，將成為麥當勞的共讀秘密基地，邀親子一同沉浸書香與海洋意境中。

麥當勞並與太平青鳥書店共同推出《關於我愛你》系列互動講座，以「陪伴」為題，探討每段關係帶來的牽絆與意義；首場將在4月8日於基隆太平青鳥書店舉行，由麥當勞年度選書《不圓的圓》作者方序中擔任主講者，歡迎親子同來享受美好共讀時光。

為讓更多孩子體驗共讀的樂趣，麥當勞連續三年與「家扶基金會」合作，以雙語讀本豐富兒少的課外閱讀素材，至今累積逾萬冊；由社工老師帶領共讀，讓家扶學童、書屋與非營利幼兒園的孩子，透過閱讀感受陪伴的溫暖。