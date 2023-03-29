為持續提供咖啡老饕不同的味覺體驗，cama cafe'宣布獨家聯名瑞典品牌OATLY燕麥奶與其品牌好友AcQUA源少年，推出5款期間限定的「源氣特調」燕麥奶飲品。甫於出道之後首次專場演唱會完美演出的AcQUA源少年，以「源氣特調」燕麥奶飲品將演唱會的熱情延續，5位成員參與風味設計、專屬推薦的燕麥拿鐵以及燕麥奶茶，自3月29日起至5月31日於cama cafe'全台門市獨家販售。4月19日之前祭出每杯現折10元嘗鮮優惠，同步推出AcQUA源少年限量蒐藏杯套，以滑順香醇的OATLY燕麥奶飲品開啟春季新生活日常。

cama cafe'人氣商品拿鐵咖啡，選用義大利IIAC咖啡評鑑金獎肯定的義式咖啡豆，搭配職人新鮮現烘研磨、強調杯杯手做的堅持，讓每杯拿鐵都耀發迷人香氣。OATLY燕麥奶以獨特酶解技術保留燕麥的天然穀物香氣，結合細緻滑順口感，成為許多咖啡愛好者的首選品牌。雙品牌攜手推出的「經典燕麥拿鐵」，不僅是cama cafe'指名度超高的人氣品項，更同時滿足素食需求、香醇風味、絲滑口感、注重營養攝取的顧客期待。

cama cafe'獨家推出5款「源氣特調」飲品，由OATLY品牌好友AcQUA源少年參與風味設計，5位成員依照個人喜好，選定調和OATLY燕麥奶的風味咖啡拿鐵、以及特調燕麥奶茶。隊長黃莑茗指名完美融合咖啡香氣與燕麥奶滑順口感的經典燕麥拿鐵，團內的「忙內」須弘道最鍾情焦糖瑪奇朵燕麥拿鐵的香甜氣息與燕麥拿鐵的絕妙搭配。不僅燕麥拿鐵系列備受愛戴，非咖啡的特調燕麥奶茶系列，也是午後時光的完美選擇！舞蹈擔當李秉諭對「最有料」的黑絲絨燕麥奶茶愛不釋手，恬靜氣質的盧佾暘特別推薦日本直送靜岡抹茶燕麥奶，開心果林毓家被醇厚巧克力香氣的法式可可燕麥奶一秒圈粉。

慶賀OATLY品牌好友AcQUA源少年專屬的「源氣特調」於cama cafe'獨家上市，團員們特地前往位於松山文創園區內的「CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青」拍攝形象影片。影片由烘豆師領演開場、吧台手貢丸接續登場，佾暘以及家家飾演享受美好午後時光的顧客，須須則在夜晚炫麗的光雕投影前壓軸現身。完整影片歡迎至臉書「cama現烘咖啡專門店」粉絲頁觀賞。