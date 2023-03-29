迎接清明兒童節連假，台南晶英酒店位於東區百年古蹟內的館外餐廳「茶薈知事官邸」，將舉辦「大正浪漫、復古摩登」走跳府城活動，連續五天下午提供免費導覽行程，從台南晶英出發，由在地響導率領旅客途經全台唯一擁有神社的林百貨（俗稱五棧樓仔）、宛如神殿外觀的土地銀行（原日本勸業銀行）等景點，聽講日治時期的末廣町趣聞，散步尾聲抵達庭園高掛美麗繽紛燈串的知事官邸，廣場空間讓愛舞民眾能夠穿著主題式服裝盡情熱舞，餐廳內更提供各式調酒與精緻洋食，重現大正浪漫時代的風華璀燦，享受愜意的晚霞時光。

走入文化韻味深厚的府城，所到之處皆有歷史故事。擁有日本小京都之稱的府城，在國門開放後依舊是國人旅遊熱點，致力於推廣在地歷史文化的台南晶英，圈出飯店與御泊所「知事官邸生活館」距離範圍內外觀保留完善的經典建築，走過舊城區裡指標性放射狀圓環，與當年人們流行「來去五棧樓仔坐流籠（電梯）、迺百貨」的林百貨、國立台灣文學館（原台南州廳） 、台南市美術館一館（原臺南州警察署）等處，邀請旅人感受府城時序更迭的靜謐景色。免費導覽行程於4月1日至4月3日每天下午四點至六點、4月4日至4月5日下午一點半至三點半進行，欲參加旅客須提前半小時到飯店報到，報名可致電飯店外賣中心或茶薈知事官邸。

「大正浪漫」指的是1912年至1926年間日本社會逐漸西洋化的年代，此時受到西方國家影響，衣著風格與飲食習慣都漸漸西化，「茶薈知事官邸」餐廳的建築物有著巴洛克式風格，穿梭於四面拱廊，架上燈串後更顯日式浪漫。有鑑於風靡全球的搖擺舞（Swing）也是發源自同一時期，4月1日至4月5日每天下午兩點至晚上十點現場將播放輕快的爵士藍調樂曲，舞者可換上復古點點或西裝吊帶褲，隨著音樂即興跳出輕盈愉悅的動人舞步。此外，餐廳內更提供炸豬排、可樂餅、咖哩飯、壽喜燒等全新日風洋食美饌，各式飲品、咖啡、酒精調飲等應有盡有，期間憑著主題式穿著拍照上傳分享，再享全系列95折優惠。

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