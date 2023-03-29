隨著全民共享普發現金6000元，文化部也宣布，給18歲至21的歲青年成年禮金，也將在6月6日開放領取，可透過手機APP領取。今日上午在立法院立委萬美玲提出質疑，沒有智慧型手機的青年應該如何領取？對此，文化部長史哲表示，有另外的紙本、簡訊、傳真、E-mail等方式可領取。

文化部表示，除了普發現金6000元，還有1200點最多可放大至1800點的文化成年禮金，加上教育部上週宣布的青春動滋券500元，青年族群等於擁有8300元，足夠在大考後迎接暑假期間，揪團帶家人、朋友一起看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創商品。

考量藝FUN券有集中特定產業及區域等問題，文化部除精密分析統計數字，也每週召開成年禮金例會，提出電影限定觀看國片、鼓勵國表藝及表演場館規劃增加青年席次、開放公有場館適用成年禮金，並要求所屬規劃專屬青年活動、行銷及文創品等。

此外，史哲也赴台北、台中、嘉義、屏東等地參訪藝術節，並與獨立書店業者交流座談，從中充分理解獨立書店及市集等經營問題。因此，除提出補助各縣市獨立書店串連辦理「非典型書展」外，亦規劃成年禮金於獨立書店或偏鄉非連鎖圖書據點購書，禮金加碼2點贈1點，最多可放大至1800點；針對市集，也發展手機POS系統以助於市集移動式消費模式。

立委黃國書建議，獨立書店有加碼，表演藝術類是否也能有加碼？史哲表示，表演藝術也有加碼，但不是用擴大加碼的方式，「我們有請託國家表演藝術中心，在未來的席次，都能有其他的獎勵措施。」

文化部今年七月也會有表演藝術到偏鄉演出的大匯演，黃國書建議，現在台灣的表演藝術資源還是集中在六都，金門、澎湖等地區的表演藝術資源仍是偏低，他建議史哲是否能提供願意到偏鄉做活動的表演團體補助。

對此史哲回應，目前真正在做公演的團隊大多是大型團隊，不是在地團隊，但是在地方演出如果只有大型團隊沒有地方團隊，仍是不太平均，目前正在規劃以大團帶小團的計畫。