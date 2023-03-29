近日海巡署西部沿海陸續接獲通報，發現8具疑似越南籍男女浮屍，懷疑可能遭到人蛇集團海上丟包。回顧2003年8月，通霄火力發電廠外海也發生過26名大陸女偷渡，因遭到海巡追逐被人蛇一一踢下海的慘劇，當時海巡人員目睹全程，最後撈起6具屍體，逮捕20名游上岸的大陸女偷渡客。

回顧當年案情，2003年8月24日夜間，一批大陸女子從福州分乘兩艘漁船，企圖偷渡到台灣，航行途中，眾人又轉搭另一艘大陸漁船繼續前進，25日晚間9時許，再分成兩批，分別乘上兩艘台灣的快艇，朝通霄海域航行，以高達四十幾節的速度，在黑夜裡狂飆疾馳。

台中海巡單位一早接獲線報，5艘海巡艇分散在通霄海域一帶，以夜色掩護巡防，凌晨4時12分，海巡1002艇的雷達發現有兩艘飛速移動的快艇，馬上通報附近5002艇協助包抄，並加快速度，無奈近岸水淺，只好放下小艇尾隨查緝，但卻遠遠目睹兩艘快艇上，人影幢幢，許多大陸妹不斷被推下海，正努力逼近的小艇人員驚覺不妙，但耳際已傳來聲聲的哭喊：「救命啊！我不會游泳！」。

眼見大陸女子在海中載沈載浮，也有人奮力往岸邊移動，海巡一方面聯絡岸巡三二大隊指揮中心，派員在岸邊搜索，另一方面，海巡隊小艇也在離岸2百公尺海域，撈起3名女子，但其中2名已經溺斃，另1名施予人工呼吸、心肺復甦術，救回一命。

就在混亂之際，兩艘快艇早已經揚長而去。隨後，海、陸、空總動員，空中偵巡隊、海巡台中、新竹、南寮、布袋和中區機動海巡隊與岸巡三二大隊、苗栗查緝隊等，超過兩百人相繼投入搜救與追緝行列。

但隨著天亮，一波波漲潮帶來越來越多的壞消息，岸巡人員陸續在沙灘附近防風林和五南里西濱公路工寮，發現11名渾身濕淋淋的偷渡大陸妹，同時也在海上、通霄守望哨、南勢岸際和通霄縱貫鐵路的橋下，不斷尋獲屍體，累計死亡人數6人。

到了當日晚上8時，又發現同批的8名大陸偷渡女子，她們一直躲在附近防風林，直到晚上肚子餓，相偕出外覓食，走到五南里附近一民家，主人招待她們飽餐一頓，但也通報警察，隨後警方和救難協會將她們送往通霄派出所。

這些獲救的大陸妹，歷經海上驚魂，她們面露恐懼的回憶，船老大忽然把她們叫到船邊，還以為是靠岸了，但四周都是黑黑的海水、冷冷的風，船老大卻喝令要她們馬上下船，口氣非常嚇人。

她們有的人嘗試手牽著手，心想或許可以涉水走過去，但一下水才發現海水已經高到脖子了，又冷又怕，還在船上的大陸妹，嚇得縮在一旁，苦苦哀求：「我不會游泳啦！」，其中一名船老大，發了狠似地用手推或用腳踢，甚至粗暴地拉起她們的頭髮，將她們用力的甩落海，然後就將船開走了。

被拋入海中的大陸妹，只有踮著腳尖，慢慢地向岸上走，過程中，有人嗆到水慘遭滅頂，走上岸的人也是驚嚇不已，喝了滿肚子海水，不停的哭喊。岸巡人員尋獲她們，先帶她們清洗身體、吃點東西，隨後確認屍體，看著同伴被溺斃，情緒更瀕臨崩潰，哭紅的眼，直說好想回家。這種場景震驚台灣社會，如今又疑似發生類似案件，政府似乎更該詳加調查。