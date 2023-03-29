大陸央視新聞用戶端29日報導，中國科學院高能物理研究所29日凌晨2點，在北京與全球40餘家科研機構聯合發布了對迄今最亮伽馬射線暴GRB 221009A的研究成果。中方的「慧眼」衛星與「極目」太空望遠鏡聯合，精確探測到了這個千年一遇的伽馬射線暴，並取得重要科研成果。

2022年10月9日，包括中科院高能所牽頭建造的太空和地面觀測設備在內的全球眾多天文設施均探測到了編號為GRB 221009A的伽馬射線暴。大陸的「慧眼」衛星與「極目」太空望遠鏡在硬X射線和軟伽馬能段對伽馬暴的暫態輻射和早期餘輝進行了國際最高精度的測量。

中國科學院高能物理研究所研究員熊少林說：「我們最重要的發現是通過『極目』衛星，我們發現它是打破了伽馬射線暴亮度紀錄，它比以往人類看到的任何伽馬射線暴，還要亮50倍。」

通過研究，科研人員發現該伽馬暴釋放出的各向同性等效能量在1分鐘內相當於8個太陽品質對應的全部能量，且產生了極為狹窄、極端明亮、接近光速運動的噴流，另外，這次伽馬暴產生於距離地球24億光年的宇宙深處，具有極高亮度和相對較近的距離，是千年一遇的重要天文事件。

熊少林稱，「這次我們也是跟全球40多家科研機構聯合發布對這個伽馬射線暴的探測研究成果。我們在這個成果裡面具有重要的作用和地位，這也增強了我們的信心，也表明我們國家自己研製的這些先進的探測設備是可以為全人類作出重要貢獻的。」

作為大陸自主研製的太空天文觀測設備，「慧眼」衛星與「極目」太空望遠鏡取得的重要科研成果，為人類深入理解伽馬射線暴這類極端宇宙爆發現象提供了獨特的寶貴資料，也為大陸太空科學和天文基礎研究作出了重要貢獻。

在對該伽馬射線暴的觀測中，大陸首台太空X射線天文望遠鏡「慧眼」衛星和「極目」太空望遠鏡聯合，在硬X射線和軟伽馬射線能段，精確刻畫了該伽馬暴從前兆輻射到主暴、耀發以及早期餘輝的各個關鍵階段的輻射性質。「極目」是大陸專門為探測伽馬暴和引力波電磁對應體而建造的太空望遠鏡，在這次觀測中，正好處於能夠記錄極高伽馬射線流強的特殊觀測模式，避免了因極端亮度而容易產生的資料飽和丟失、信號堆積等儀器效應，成功對該伽馬暴極端明亮的主暴階段進行了完整而精確的探測。「慧眼」衛星配備的高能X射線望遠鏡憑藉其在兆電子伏能區最大的有效面積，成功探測到該伽馬暴，並獲得了其前兆輻射和早期餘輝的高品質資料。

熊少林表示：「這個儀器的設計是完全由我們高能所，由中國的科研人員進行的設計，現在發現這個創新的設計發揮了獨特的作用，對我們來測量這個伽馬射線暴發揮了非常重要的作用。」

據指出，通過對這個伽馬暴的觀測，科研人員驗證了大陸的「慧眼」衛星與「極目」太空望遠鏡在探測極端爆發天體方面的獨特設計，為後續開展相關觀測研究打下了堅實的基礎。

熊少林說：沒有長期的投入和研究攻關，也不可能去建造自己國家的太空望遠鏡，所以就不能談科研成果的獲得了，所以這也是這些年來國家在太空科學、基礎科研的大力投入所帶來的必然產出。