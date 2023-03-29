針對引發數十萬人上街抗議的以色列司法改革計畫，美國總統拜登昨（28）日明白表示，希望以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「放棄」司改計畫，更稱近期不會邀請尼坦雅胡訪美，遭外媒質疑是否干涉以國內政。針對拜登評論，尼坦雅胡馬上反擊，強調以色列是主權國家，不會基於「境外壓力」做決策，即便對方是「最好的朋友」。
以色列政府推動司法改革，將賦予國會更大的法官任命權，限制最高法院的裁決權，引發數十萬人上街抗議，以色列總理尼坦雅胡27日宣布暫緩司法改革的立法程序。
綜合美國之音、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，針對以國社會動盪，白宮最初表示尼坦雅胡應該妥協，不過拜登昨日進一步要求尼坦雅胡「放棄」司改計畫。
他昨日在北卡羅來納州羅利達拉姆機場（Raleigh-Durham Airport）準備登上空軍一號前被問及以色列動盪，「如同許多以色列的強烈支持者，我非常擔心…他們不能繼續下去」，「希望總理能試著達成部分真心的妥協。」
當被問道他是否會邀請尼坦雅胡訪問白宮時，拜登斷然回應「不會」、「近期不會。」另外他也被問道「這期間」是否曾和尼坦雅胡通話，拜登回答「沒有」，「我透過大使傳遞訊息。」
另外他也被記者問道是否會被視為「干涉以色列內政」，拜登說：「我們並不想干涉，無論如何我們沒有干涉。他們知道我的立場，他們知道美國的立場，他們知道美國的猶太立場。」
拜登飛抵華府後繼續被記者追問，針對以色列的司法改革、他希望尼坦雅胡怎麼做，拜登直截了當地回應：「我希望他放棄。」
針對拜登的評論，尼坦雅胡當日立即發布推文反擊：「我認識拜登總統超過40年，我感激他長久以來對以色列的承諾，以色列與美國之間的聯盟堅不可摧，而且總能克服我們之間偶爾的歧見。」
他接著強調司法改革的重要性，同時斷然否決拜登的建議，「以色列是主權國家，是根據人民的意志、而不是基於境外壓力做決策，包括來自最好朋友的壓力。」
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