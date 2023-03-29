針對引發數十萬人上街抗議的以色列司法改革計畫，美國總統拜登昨（28）日明白表示，希望以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「放棄」司改計畫，更稱近期不會邀請尼坦雅胡訪美，遭外媒質疑是否干涉以國內政。針對拜登評論，尼坦雅胡馬上反擊，強調以色列是主權國家，不會基於「境外壓力」做決策，即便對方是「最好的朋友」。

以色列政府推動司法改革，將賦予國會更大的法官任命權，限制最高法院的裁決權，引發數十萬人上街抗議，以色列總理尼坦雅胡27日宣布暫緩司法改革的立法程序。

綜合美國之音、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，針對以國社會動盪，白宮最初表示尼坦雅胡應該妥協，不過拜登昨日進一步要求尼坦雅胡「放棄」司改計畫。

他昨日在北卡羅來納州羅利達拉姆機場（Raleigh-Durham Airport）準備登上空軍一號前被問及以色列動盪，「如同許多以色列的強烈支持者，我非常擔心…他們不能繼續下去」，「希望總理能試著達成部分真心的妥協。」

Biden: "Like many strong supporters of Israel I'm very concerned. I'm concerned that they get this straight. They cannot continue down this road. Netanyahu won't be invited to the White House in the near term" pic.twitter.com/YeuH6QbT3c — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) March 28, 2023

當被問道他是否會邀請尼坦雅胡訪問白宮時，拜登斷然回應「不會」、「近期不會。」另外他也被問道「這期間」是否曾和尼坦雅胡通話，拜登回答「沒有」，「我透過大使傳遞訊息。」

Asked if he'll invite Netanyahu to Washington, Joe Biden replies with a sharp No. "No, not in the near term."pic.twitter.com/MUwQuPNPOf — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) March 28, 2023

另外他也被記者問道是否會被視為「干涉以色列內政」，拜登說：「我們並不想干涉，無論如何我們沒有干涉。他們知道我的立場，他們知道美國的立場，他們知道美國的猶太立場。」

拜登飛抵華府後繼續被記者追問，針對以色列的司法改革、他希望尼坦雅胡怎麼做，拜登直截了當地回應：「我希望他放棄。」

針對拜登的評論，尼坦雅胡當日立即發布推文反擊：「我認識拜登總統超過40年，我感激他長久以來對以色列的承諾，以色列與美國之間的聯盟堅不可摧，而且總能克服我們之間偶爾的歧見。」

I have known President Biden for over 40 years, and I appreciate his longstanding commitment to Israel. The alliance between Israel and the United States is unbreakable and always overcomes the occasional disagreements between us — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 28, 2023

他接著強調司法改革的重要性，同時斷然否決拜登的建議，「以色列是主權國家，是根據人民的意志、而不是基於境外壓力做決策，包括來自最好朋友的壓力。」