新北市一名4旬婦人因腹部逐漸變大，前去三峽恩主公醫院就診，醫師一照超音波才發現，婦人卵巢內有顆近25公分的巧克力囊腫，因為婦人已無生育需求，決議將單側卵巢移除，經微創手術後，當日即可返家。恩主公醫院婦產科主治醫師呂佳澍表示，巧克力囊腫就是子宮內膜異位症之一，有1、2成女性可能罹患該病。

子宮內膜細胞錯位各器官 患者恐出現咳血、血便》

呂佳澍表示，子宮內膜異位症是子宮內膜正常細胞跑到不正常位置，可能跑到肌肉層、卵巢、輸卵管、直腸等位置，若跑到肌肉層會形成腺肌症，跑到卵巢內就可能形成巧克力囊腫，出現在不同位置，患者會有不同症狀，像是跑到直腸內，患者月經來就可能血便，跑到肺臟則可能咳血，但通常在子宮、卵巢發現機率較大。

恩主公醫院婦產科主治醫師呂佳澍表示，巧克力囊腫就是子宮內膜異位症之一，有1、2成女性可能罹患該病，由於手術復發率高，又會傷及子宮和卵巢，因此通常會建議藥物治療。（恩主公醫院提供）

呂佳澍說，子宮內膜異位症仍無法明確確定病發原因，不過，患者通常是受月經賀爾蒙刺激，導致月經逆流，目前推測原因與遺傳因子、家族史有關，另外，自體免疫異常也有可能導致，民眾正常會吸收不正常的細胞，但免疫異常就無法正常吸收，而剖腹產患者因手術緣故，也可能使子宮內膜細胞異位。

「經痛、骨盆痛、性交疼痛」三大典型症狀》

若患者罹患子宮內膜異位症，最可能出現的典型症狀就是經痛、骨盆疼痛、性交疼痛，呂佳澍表示，患者月經將至時，骨盆等器官就會開始發炎，經痛較嚴重，患者長期慢性發炎，周邊組織就會沾黏，組織更會出現纖維化、硬化等症狀。

呂佳澍強調，患者若罹患巧克力囊腫也不需過於擔心，囊腫是慢性發炎的產物，外層較厚，因此不容易破裂，若真的破裂，囊腫內的經血可能會局部刺激，導致肚子劇烈疼痛，也可能導致覆膜發炎，若無法用藥物緩解，就須靠手術治療。

藥物治療為主 手術後復發率達一半》

呂佳澍說，巧克力囊腫是全身性系統問題，標準治療仍以藥物為主，透過賀爾蒙、黃體素、避孕藥等治療，減少賀爾蒙刺激，控制賀爾蒙周期，內膜異位細胞就會慢慢消失，至於是否開刀則取決於年紀，若患者短時間有懷孕需求，開刀後有機會提升3至4成懷孕率；45歲以上女性若無生育需求，疼痛、異位感強烈也會協商是否開刀。

呂佳澍表示，巧克力囊腫術後追蹤5年，發現有一半患者復發，因此通常都不建議患者開刀，開刀也可能會影響子宮、卵巢功能，目前沒有不用藥物就能減少復發的方式，最有效的方法就是停經。

針對坊間傳言，懷孕可以避免復發，呂佳澍表示，懷孕期間沒有月經，巧克力囊腫可能受到抑制，但不是百分之百不會復發，是否會復發仍取決於本身體質，不過，懷孕期間賀爾蒙達到穩定狀態，確實不需額外服用藥物。