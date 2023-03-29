民進黨湧言會智庫團隊規畫系列企業參訪，讓民代深入了解產業現狀，盼促進產業進步。立委趙天麟28日率領湧言議員團隊參訪高雄「中信造船集團」，實地走訪台灣國艦國造的生產基地，相當肯定台灣國艦國造實力。另外也與「台灣國防產業發展協會」代表，就國防產業本土化發展之困境舉行座談。

立委趙天麟28日率領湧言議員團隊參訪高雄「中信造船集團」，實地走訪台灣國艦國造的生產基地，相當肯定台灣國艦國造實力。（柯宗緯翻攝）

該參訪活動由趙天麟帶隊，包括前新竹市議員李妍慧、高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻議員、高市議員黃文益、李雅慧、張漢忠、鄭孟洳、林志誠、李雨庭、黃飛鳳、台灣新政協會副執行長吳建忠及台灣國防產業發展協會等多位會員代表與會。

立委趙天麟28日率領湧言議員團隊參訪高雄「中信造船集團」，實地走訪台灣國艦國造的生產基地，相當肯定台灣國艦國造實力。（柯宗緯翻攝）

趙天麟指出，10年前，台灣造船產業面臨景氣寒冬，直到蔡英文總統上任後提出「國艦國造」計畫，運用國家預算大力扶持台灣本地的國防軍工產業，一方面厚植國防實力，讓國防產業進一步「本土化」，另方面可帶動相關產業群的發展。他期許，製造漁船起家的中信造船除為海巡打造巡防艇、救難艦之外，未來能參與海軍造艦計畫，為台灣國艦國造貢獻一己之力。

立委趙天麟28日率領湧言議員團隊參訪高雄「中信造船集團」，實地走訪台灣國艦國造的生產基地，相當肯定台灣國艦國造實力。（柯宗緯翻攝）

身兼台灣國防產業發展協會理事長的中信造船董事長韓碧祥表示，台灣國防產業發展協會的成員公司大致分作航太、資安、造船以及後勤資源等4大組，其成立目的是為協助台灣國防產業走出去，近期已組團至日本參加東京軍警防務展，並拜會日本國會議員及國防產業公司，尋求台日技術合作，而未來有機會也會組團前往捷克，以民間力量促進兩國國防產業與民間交流。

民進黨新竹市立委擬參選人李妍慧說，肯定台灣國艦國造實力與愛台灣的本土精神，「國防強，民生興」，只有國防實力強大，才能確保國家安全，維繫台灣民主自由與經濟繁榮穩定。

高雄市議員江瑞鴻表示，高雄擁有世界級規模的造船廠，是高雄人的福氣，肯定中信造船造艦品質協助台灣捍衛疆土。會後與會民代也共同登上造價18億元的遊艇參觀，肯定中信造船的建造實力。