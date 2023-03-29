清明節（4／5）即將到來，是24節氣中的第5個節氣，《科技紫微網》運勢專欄分享清明節由來，並點名生肖羊、生肖狗、生肖兔在清明節後運勢將超級旺，不僅正、偏財運能有好表現獲可觀數目，在感情方面單身者有機會遇正緣；有伴者則是與對方溝通順暢。
【清明節由來】
為什麼清明節同時是節日與節氣呢？其實與另外兩個消失的節日「寒食節」與「上巳節」有關，在寒食節習俗上不生火做飯，只吃冷食；而上巳節被稱為春浴日，透過沐浴達到清潔與驅邪解厄的效果。而到了唐朝後寒食節與清明節的分界不再明顯，並逐漸演化成以祭祀掃墓為主的日子。
【3生肖運勢旺】
▍生肖羊：進財豐厚
生肖羊在清明節後正、偏財運超級旺，事業上只要越努力將會越幸運，並有望獲得升職加薪機會。近期手氣也很不錯，可嘗試購買彩券中獎機率高。
▍生肖狗：愛情甜蜜
生肖狗人緣好、時常受人喜愛，在清明節後單身者易遇正桃花，可多與自律、陽光、待人真誠的人接觸互動，有機會邂逅愛情；有伴侶者易獲情感滿足，與伴侶溝通交流順暢。
▍生肖兔：意外收穫
生肖兔者在清明節後將獲得學習進修機會，容易得師長照顧，收穫良多。另外，偏財運方面也有驚喜出現，投資易獲利，要好好把握。
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