我國去年10月13日解封邊境後，旅遊迎來復甦，看似準備了3年，實際上業者仍遇到諸多困境，出境與入境人數明顯失衡，出境熱、入境冷，落差達44萬人次。立法院交通委員會今舉行「位後疫情時代觀光、旅遊、住宿、餐飲、運輸等行業發展；開放時程推估及官方超前部署作為」公聽會，邀集產官學界人士提出建言。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱指出，台灣港務公司積極拉攏國際郵輪來台停靠，但業者陸續發現問題，例如接待的硬體設備沒準備好；很多郵輪周一來停靠台灣，但最知名的景點故宮卻選在周一休館；4月1日花蓮港即將迎來郵輪停靠，但旅客下來後遇到清明連假，銀行、郵局都沒有開，無法進行匯兌。

台灣觀光協會日本市場召集人張雅琇也說，交通部觀光局的吸引外國人來台方案應盡速通過，否則業者所有宣傳方案都被卡住。她同樣提到故宮周一休館問題，日本人大多選擇周五至周一來台旅遊，希望故宮可以回到2019年的每天開放。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，我國機場出入境恢復率為40％至50％，從春節以來，過年與228是高峰，但2個月來停滯沒有突破；各國機場歐美恢復80％至90％、紐澳有8成以上，台灣還在5成，恢復率較晚。

黃正聰說，我國平均恢復雖然有5成，但出境恢復較快，已有5、6成，入境只有3成多，觀光逆差大。根據統計，1月份台灣人出境近69.6萬人次，入境只有25.4萬人次，落差達44萬人次。

交通部長王國材回應，今年第1季入境旅客已突破100萬人次，比預期的82萬人次還要多，已爭取特別預算吸引國際觀光客，對團客、自由行都有促銷，昨也與台灣觀光協會會長葉菊蘭討論，4月會到日本做推廣會。至於陸客，仍要等陸委會做決定，或許等某個時間點開放。