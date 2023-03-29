香港信報報導，恒指開盤漲563點或2.85％，報20,348，升幅隨即擴大，最多升653點，最高至20,437，創三周高位，之後升幅收窄。

國指開盤漲205點或3.06％，報6,935點。科指開盤漲172點或4.2％，報4,316。

個股方面，阿里巴巴開盤漲12.6港幣或15％，報96.85港幣。騰訊開盤漲5％，報397港幣。美團開盤漲4％，報140港幣。京東開盤漲6.5％，報166.2港幣。港交所開盤漲3.2％，報345港幣。友邦開盤漲2.1％，報83.55港幣。

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暫緩開盤新制 今起上路
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