疫後外食餐飲市場快速復甦，春節連假與228連假期間國內外觀光客推動市場成長，以及年輕學子與夜貓族撐起「夜經濟」市場增溫與成長，肉多多火鍋宣布4月1日起全台門店重啟宵夜場時段（百貨商場除外），結合桌邊現炒服務的「鎮店神湯」川府麻辣、招牌石頭湯與蒜頭雞白湯，挑戰「一路嗑鍋到凌晨四點」的新視野。

配合4月重啟宵夜時段，以及疫情後的海內外展店、上市櫃規劃與咖啡、燒肉、烘焙、手搖飲等新品牌的人力需求，樂多多集團啟動全台聯合招募，正職人員薪資從原來的30,000元調升至33,200元起跳，調幅達10.7％，加上獎金上看18％。除了門店正職人員／儲備幹部／店主管，集團總部同時釋出品牌行銷／採購／人資／工程／資訊／海外加盟發展主管／董事長特助等熱門職缺，預計共招募600人。

不受氣溫起伏所影響，國人對於火鍋的熱愛卻有增無減，從肉多多火鍋平日晚餐來客數與客單價，已經逐漸回復疫情前水準。樂多多集團董事長林少鈞表示，「夜晚」是經濟活躍期，所以肉多多火鍋決定先主打以香氣渲染力的爆炒系列湯底搶市，再規劃後疫情時代重啟宵夜時段，除了讓現有人力和夜間非尖峰時段能夠充分運用，更希望一舉讓「火鍋」成為消費者在宵夜時段的餐飲首選。