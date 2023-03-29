普發現金6000元登記網頁上週推出後，馬上成為詐騙釣魚簡訊下手目標，透過偽冒的網站誘導民眾點閱，一旦誤點進網站中，就很容易受騙上當。類似詐騙犯罪行為層出不窮。民眾黨台北市議員陳宥丞、張志豪呼籲，在通報系統、止付程序一定要更加簡化精進。

陳宥丞、張志豪陪同被害人宋先生召開記者會，宋先生分享，3月15日手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他填寫完資料包含信用卡安全碼後，就收到銀行通知被盜刷3萬8400元，歷經長久的報案程序，最終仍求償無門。

民眾黨議員陳宥丞、張志豪呼籲，警方應簡化止付程序，保護民眾財產安全。（劉彥宜攝）

陳宥丞指出，碰到詐騙案件，被害人除搶時間外，還要碰運氣。透過刑事局所提供的數據顯示，今年光是1到2月的詐騙案件就高達548件，跟前2年相比，比例明顯高出許多。

張志豪提醒，詐騙集團手法緊跟時事發展，6000元現金發放成犯罪集團的大肥羊，近日也收到簡訊「恭喜你！政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結」吸引民眾上當。

張志豪提及，他也接獲網路詐騙陳情，被害人在申請信用卡貸款時，因信用不佳遭銀行拒絕，上網求助看到「保證核准」、「辦卡換現金」的文章，與對方聯繫後提供身份資料、銀行帳戶等資訊，開始進行「改善信用記錄」服務，申請核准後，被害人被收取佣金，沒想到就在轉出、轉入的過程，變成人頭帳戶，淪為洗錢共犯。

陳宥丞呼籲，北市警方要協助受害者對接金融業者，地方和中央165串接，雙方管道在通報系統、止付程序一定要更加簡化精進，才能嚇阻詐騙集團橫生；張志豪也要求相關警政單位，積極主動查緝犯罪組織，避免無辜民眾誤信誤會，造成原就經濟拮据的民眾官司纏身、雪上加霜。

刑大經濟組組長陳志峯回覆，目前處理止付方面，受害者只要撥打165，就有專人針對單一個筆作圈存，報案後則將帳號列為警示帳戶，凍結所有資金往來。也將循管道，和中央相關單位建議將圈存速度加快。