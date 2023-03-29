捷克眾議長艾達莫娃所率領訪團將於今日離台，在離台前外交部也舉行訪團記者會，雙方在會中簽署共11項合作聲明與備忘錄。艾達莫娃表示，此次「台灣使命」收穫豐富，但是為了支持民主自由人權，這些普世價值的戰鬥無止盡，從來不會完畢。

外交部今天上午舉行「捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團合作備忘錄簽署儀式暨訪台記者會」，包括立法院長游錫堃、艾達莫娃、外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫等政要出席，現場並簽署國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國立政治大學與捷克查理士大學成立供應鏈韌性教研中心合作備忘錄、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄、台捷醫療科技採購合作備忘錄、台北科技大學暨捷克科技大學學術合作專題研究計畫、捷克共和國國會眾議院和台灣立法院友好合作聲明等合作備忘錄。

艾達莫娃致詞表示，此次訪台之行真的有豐富收穫，這次訪問台灣的代表團是在台灣規模最大，也是捷克最近5年最大的代表團。她感謝吳釗燮、立法院長游錫堃等人的熱情接待。

艾達莫娃說，這次訪問台灣成果豐碩，包括簽署備忘錄，在立法院演說，以及會見總統蔡英文。她特別提到，蔡英文注意到他們眾議院創立的網站，訪問台灣之行是「台灣使命」，蔡總統也感謝他們，對兩國關係的合作有很大貢獻。

艾達莫娃指出，「台灣使命」成果豐碩，但是為了支持民主自由人權，這些普世價值的戰鬥無止盡，從來不會完畢。

吳釗燮致詞表示，再次感謝艾達莫娃對兩國友誼支持，為台捷交流開啟新的紀元，面對全球威權主義擴張，以及更具挑戰的國際情勢，台灣會持續與捷克等理念相近國家，強化民主供應鏈的韌性。

吳釗燮說，艾達莫娃來訪讓台捷交流有豐富成果，包括3項備忘錄、7項合作成果，以及兩國會簽署友好聲明，彰顯彼此友好情誼。他也很高興捷商與我國企業的商談會，雙方會促成非常可觀的商機，希望未來能多見面，也歡迎更多捷克友人來到台灣。

對於台捷將簽署國會友好合作聲明，游錫堃表示，立法院決定與捷克共和國眾議院簽署友好合作聲明，因為國會是一個國家人民主權的象徵，透過這個聲明，可以彰顯自由民主國家間，團結互助的重要意義。未來，希望兩國國會透過合作建立平台，促進更加緊密的交流，強化國會開放透明、提供國會議員優質專業支持，也在人員相互交流培訓中促進彼此的了解。