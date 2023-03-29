高雄市前鎮區某里蘇姓里長2021年9月欲舉辦中秋節活動，於是向台灣中油申請補助10萬元，但蘇男卻相當貪財，拿了10萬元補助不夠，轉頭又向鄰長要錢，並以經費不足發放餐盒為由，向鄰長募款8萬餘元，蘇男兩面賺的手法共貪汙了9萬8000元。高雄地檢署依貪汙罪將蘇男聲押，29日起訴。

2021年8月時，蘇男為了籌備「中秋節節能減碳宣導活動」，向台灣中油申請10萬元經費，並將此費用列為區公所年度預決算。

但拿到10萬元的蘇男還不罷手，中秋節前夕，竟找來鄰長，向鄰長表明要辦活動，但經費不足夠購買發放的餐盒，要鄰長「出手相助」發起募款，隨後共募得了8萬6000元的經費。

蘇男拿到錢後向麵包店訂購價值40元的小蛋糕，共2190個，總價值8萬7600元，但蘇男卻像麵包店拿空白收據，並自己灌水填上9萬8000元的價格，這樣才能順利報帳且不被識破。

不過蘇男的手腳後來仍露出破綻，因區公所收到收據後，多會了1萬多元的費用給麵包店，麵包店老闆致電給蘇男時，蘇男跑回麵包店將1萬多元的費用放回自己口袋，加上先前鄰長幫忙募款的8萬餘元，蘇男共獨自吃下了9萬8000元的錢。

檢調偵辦後，依照證人說詞及監視器畫面等證據，認定蘇男涉有貪汙罪，29日起訴。