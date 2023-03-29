前台北市市議員林穎孟2020年間遭前助理爆料，指控她是表裡不一的「假面甜心」「議會慣老闆」等，林解僱5名助理並提告，刑事部分檢方不起訴；民事部分林女要求5名前助理賠償380萬元，台北地方法院29日判決駁回。可上訴。

出身太陽花學運，擁有台大社會學研究所碩士學位的林穎孟，打著勞權、性平的大旗，當選台北市議員，2020年間遭多名助理向某週刊投訴，指她表裡不一，不但違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至還安排人頭詐領助理費、挪用助理的勞健保補助款，根本就是「議會慣老闆」、「假面甜心」。

林女與辦公室團隊成員鬧翻後，始終喊冤是被政治鬥爭，強調不會隨之起舞，還反控2名辦公室主任對她抹黑，終止與2人的契約關係。

林女向北檢提告，指控前辦公室主任吳香君、林家宇、助理陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰向週刊不實爆料，涉嫌妨害名譽等，但台北地檢署認為，林女確有要求女助理請生理假要附憑證等情事，爆料內容都有所本，將5名助理不起訴處分。

民事部分，林穎孟要求5名前助理連帶賠償200萬元，另林家宇、吳香君應連帶給付150萬元，歐陽姓助理應賠償30萬元，但遭北院判決駁回。