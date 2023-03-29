露露檸檬公布2022財年第四季（截至2023年1月29日）營收年增 30%，為27.7億美元。經調整後每股盈餘為4.40美元，優於市場預估的4.26美元。

露露檸檬主攻的高價市場需求仍然強勁，這與一般消費者因物價高漲而減少非必需品支出的總體趨勢形成鮮明對比。

Raymond James分析師Rick Patel表示，露露檸檬在吸客方面做得非常成功。網球和健行系列等新產品的推出讓消費者願意為該品牌多花些錢。

露露檸檬在去化過剩的庫存方面也取得很不錯的進展。其截至第四季底的庫存年增50%，達到14億美元，較前一季的暴增85%大幅放緩。

該公司預估本季庫存增加30%～35%。

露露檸檬預估2023財年全年營收介於93億～94.1億美元，優於分析師預測均值91.4億美元。全年每股盈餘預估介於11.50～11.72美元，分析師預測均值為11.26美元。