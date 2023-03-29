郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲17年前結婚，曾強調是嫁入「好門」非「豪門」的她，和婆婆陳李春美情同母女，未料婆婆近日驟逝，享壽81歲。郁方稍早發文，因不捨婆婆在冰櫃住太久，決定用法鼓山儀軌儀式送別婆婆，意指不辦告別式，避免繁文縟節，由於二殯在整修，他們在金寶軒替婆婆布置了一個溫馨的靈堂，感謝這幾天有許多親友致意，未來會舉行追思會，希望大家一起祝福婆婆前進下一站。

郁方稍早發文說，家人決定採用法鼓山儀軌舉行婆婆的「佛事」，婆婆生前愛美、講究細節，因此不捨讓她在冰櫃住太久，也由於明白婆婆生性瀟灑，不喜歡鋪張的典禮，因此他們為婆婆布置了一個溫馨的靈堂，空間雖然不大，但相信這對婆婆來說也是最好的選擇。

郁方發文。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方說，如果親友這幾天來不及到靈堂告別婆婆也沒關係，相信婆婆都會收到大家的關心，他們不舉行告別式，但會辦追思會，希望大家用祝福的心情送婆婆最後一程。而所謂法鼓山的「臨終儀軌」是倡導佛化改良現今告別式一些不合時宜的現象，不鋪張浪費、尊重生命主體、突破禁忌、不迷信風水或黃道吉日、圓滿真正的孝道。

此外，儀軌儀式懇辭花籃、花圈和孝女白琴等文化，也不需要引魂幡、金童玉女、或用傘遮蔽牌位，親友不須披麻戴孝，沿路上不撒冥紙，避免冥紙飛到鄰居家中，進行火化儀式時不用哭泣哀叫「快跑」，眾人齊誦經念佛送走往生者。而不少網友也在郁方的發文留言安慰說：「祝福婆婆一路好走，跟著佛祖修行」、「郁方妹妹你要好好保重自己」、「一個人離開了還能被世人懷念，就是做人成功的典範」、「好有氣質的一對母女～妳們的心意婆婆一定能感受到的，這是最棒的禮物」。