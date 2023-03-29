數位部今（29）日表示，普發現金6000元的ATM領現管道將於4月10日啟動，全國15家金融機構共超過2萬6000部ATM 提款機，24小時全天候提供民眾領取現金。數位部已於「政府資料開放平臺」提供「全民共享普發現金ATM裝設地點明細」資料集（https://gov.tw/XEd），民眾可藉此獲悉ATM位置，更可利用座標資料在地圖上顯示ATM地點，也歡迎民間社群業者利用此開放資料開發各種應用地圖，便利將使用ATM領取普發現金6000元的民眾。

數位部指出，臺灣在COVID-19疫情期間，政府釋出口罩實名制即時庫存資料、快篩試劑即時庫存資料等，由民間主動製作「口罩地圖」、「快篩試劑地圖」，透過地圖呈現週遭的特約藥局，還能即時顯示口罩、快篩庫存數量，便利民眾掌握防疫物資發放地點。本次普發現金作業已整理ATM裝設地點資料，並於「政府資料開放平臺」提供民眾下載使用。資料集上線後，已經超過百次下載，也已經看到民間業者如LINE已經利用此開放資料開發相關服務（https://u.lin.ee/sLXd0AQ/czvn），讓民眾可利用所在位置查找附近可領取普發現金的ATM，期待未來能有更多的加值應用。

數位部說明，4月10日起至10月31日止，民眾可持本人提款卡，並準備好本人身分證統一編號或居留證統一證號，及本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號，至指定之15家金融機構（含中華郵政），共計2萬6000餘部ATM機臺，將本人提款卡插入ATM機臺後，輸入提款卡密碼，再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，交易成功後領取現金6000元。ATM 機臺也會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。

數位部表示，ATM領現管道24小時全天候服務，民眾無須排隊爭搶領取現金，領取現金後請留意現金保管方式，避免發生偷竊或搶劫等非法情事。數位部再次提醒民眾，政府絕對不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6000元，民眾切勿將身分證、居留證、健保卡與金融帳戶資料交給陌生人，以杜絕冒名盜領，保障自身權益。

配合本次普發現金的金融機構有以下15家：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行 、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司。