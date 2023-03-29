花蓮縣吉安鄉南埔加油站前的槽化島位在鄉內主要道路路口，鄉公所多年前彩繪槽上電桿美化市容，由於色彩近年逐漸斑駁且上頭電線繁雜交錯，影響視覺景觀，經爭取經費重新粉刷電桿，並協調電線所屬單位將電線地下化，不僅讓槽化島重見天際，更大幅提升城市質感。

南埔加油站前的槽化島為市區中正路、台11線、台9線等重要道路車流交會之處，是吉安鄉的門面之一，因此，鄉公所多年前在槽上鋪設草皮、種植花草綠美化環境，並以原住民圖騰為主題彩繪槽上電桿，提升整體美感。

花蓮縣吉安鄉南埔加油站前的槽化島電桿的彩繪逐漸斑駁，且上頭電線繁雜交錯，經鄉公所重新粉刷，協調電線所屬單位將電線地下化，讓槽化島重見天際，提升市容質感。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於電桿彩繪隨長年風吹日曬雨淋逐漸斑駁，且上方電線繁雜交錯，周圍標示桿上又有不少私人團體用膠帶黏貼的廣告，破壞整體美觀，影響市容。

經鄉公所爭取原民會補助原住民族地區基本設施維持費用，重新粉刷電桿，用色彩活化原民圖騰，使整體氛圍更顯活潑大方，並透過防鏽作業減緩電桿銹化速度，同時也協調電線所屬單位將電線地下化，及清除周圍標示桿上的廣告與膠帶痕跡，不僅讓槽化島重見天日，更讓提升整體景觀的視覺美感。

鄉長游淑貞實地勘察電桿美化工程時表示，該路口曾獲環保局槽化島維管優等獎，期望未來能透過ˇ此次工程，提升整體安全建構，並整合電桿、槽化島、三色號誌、電燈照明、路口監視系統、指示標誌牌共桿等，提升鄉內多叉路口的視覺，便於智慧辨識以落實安全防護。

游淑貞還說，鄉公所未來將針對鄉內舊有建設進行檢修及美化，提升鄉親居住質感和交通防護安全外，也希望透過創意族群融合的設計強化整體人文色彩，以提升市容美觀。