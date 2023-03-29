每年夏日，知卡宣公園開放戲水園區，吸引大批人潮入園。（資料照片）

4月兒童節到來，花蓮知卡宣公園近年逐步打造為親子共融公園，除了每年暑假開放親水公園設施，引來大批戲水人潮，並獲花東基金挹注增設共融遊憩設施。花蓮縣政府4月8日將辦一場「兒童歡樂派對」，由家長帶著兒童進行闖關活動，要讓孩子玩得開心、家長放心，也讓外界感受「全新」的知卡宣公園。

知卡宣綠森林親水公園位於吉安鄉，佔地廣達18公頃，是民眾假日遊憩場所。近年爭取花東基金7500萬元挹注，執行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，融入「Play for All」的概念，除設置多項大型親水設施，提供更多元友善遊憩設施。

縣府農業處長陳淑雯表示，這次兒童節活動以7至12歲兒童為對象，由家長帶著小朋友體驗園區內「荒野冒險島」、「魔法音樂河」、「森活天空樹」、「種子圖書館」四大關卡，包括滑遛索、走平衡木、演奏音樂旋律、記憶作答等挑戰項目，透過這些關卡考驗小朋友的體力、專注、觀察及勇氣等，更加能培養親子之間的感情。

除了闖關活動，現場也會安排綠色療癒體驗以及農村市集，可以在這裡體驗提袋藍染以及種子擺飾DIY，還能享受到健康自然的農村傳統美食及手工藝品。

農業處說，活動4月8日登場，名額200名，開放網路預先報名150名，現場報名50名，另外綠色療癒體驗活動兩場次限量40名，也有開放網路預先報名20名，活動皆免費，可上縣府農業處臉書掌握活動訊息。