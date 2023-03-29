拉縴人男生合唱團開場演出。（徐沛琪攝）

國立台灣圖書館為支援教學，今年特別與新北市中和高中攜手合作，該校采風成果展「衷河：漫溯時光河」今（29）日在藝文走廊揭開序幕；圖書館不再只是圖書館，也是師生的大書房，共同策劃「雙和文史」跨學科課程，透過豐富的館藏資源，讓學生自發性找資料並完成研究、纏繞畫等，見證中和在地文史發展。

連結中和區的舊地名「擺接堡」，創作特色課程「擺接風華」和「擺接行旅」，國台圖則以豐富的館藏資源支持，在專業人員的帶領下，學生發揮創意、主動探索，在前人的心血結晶中建構對這塊土地的認識，作品依主題分組采風，包括以華新街緬僑移民為發想，發表「新移民的文化融合－小人物大啟發」；以水圳和河道的變遷，發表「接海城田－安豐流水流不盡」。

此外，還有「文化光影－竹籬笆的故事」、「精雕細刻－中和廣濟宮木雕舉隅」等主題，展現豐碩學習成果，展期即日起至4月30日，歡迎民眾前往體驗一場人文對話。

中和高中校長劉淑芬表示，學校是新北市的國文課程發展中心，此次參展由國文科教師團隊進行課程示範，帶領學生結合校訂必修，進行中和在地移民文化、河川水圳、廟宇建築的史料分析。

教育局長張明文表示，新北市積極鼓勵學校發展跨域課程，領先全國設立10個課程發展中心，做為高中教學後盾，提供豐富的教學資源，創發教學能量。