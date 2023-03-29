新北市地政局今公布新北市近半年預售屋備查數量，共備查97案、1萬4185戶。在行政區分布上，以三重區10案、3534戶居冠，土城區14案、2056戶次之，而淡水區、板橋區、中和區、林口區等也都很熱絡，6個行政區銷售備查數量皆突破千戶。

地政局表示，新北市預售屋銷售進入全面納管時代，統計新北市2022年迄今的預售屋備查建案數量及戶數，以2022年10月份備查5765戶最多，另外去年329、520、928檔期等時段均達到相對高點。今年房市329檔期部分恰逢5天清明連假，觀察不動產業者亦有集中推案現象，以吸引民眾於假期間看屋帶動買氣。

地政局地價科科長蕭湘君表示，另分析本市近半年預售屋實價登錄案件，新北市交易熱絡行政區分別為三重區、淡水區、土城區、板橋區、新莊區、林口區、五股區、新店區、泰山區、中和區等10區，其中三重區成交件數1370件、成交總額近250億、平均成交單價每坪62.9萬元為最高，平均成交總價則以新店區2252萬元為首。

地政局表示，為持續推動房屋交易市場透明化，每季都會發布預售屋市場季報，針對預售屋市場備查量體及銷售價格進行統計，自2021年7月起，不動產開發業者或代銷業者於建案開始銷售前，應將建案資訊及定型化契約報請備查。

地政局今年3月14日也開辦「預售屋買賣定型化契約書預審」機制，業者可向工務局申請建造執照掛件後，將預售屋買賣契約書送地政局預審，可大幅縮短送審等待時間，歡迎業者多加利用。