馬光中醫診所全台共有17間院所，每間院所都相當具有特色，尤其香香的空間與香香的醫護人員最為著名。因疫後民眾相當注重身體調養，因此中醫診所人氣爆棚，馬光中醫也趁此開出百名職缺，並前進校園徵才。

馬光此次校園招募總計釋出超過百名職缺，預計招募護理人員起薪33K、診助人員及顧客服務專員CRM起薪31K的薪資條件，今年4月起預計每月調薪2000元，且年年調薪5至7％，除了年終之外，每季還有25％的優渥分紅制度。

馬光中醫表示，本次招募活動從3月開始陸續安排至大專院校進行招募活動，30日前往中華醫事科大、4月也將陸續前往輔英科大、文藻外語大學、美和科大、5月將前往建國科大、慈惠醫專、長榮大學等大專院校，期望能招募到這群生力軍，共同加入馬光大家庭。

馬光醫療網目前全台17家院所，今年預計再開幕5家院所，更是求才若渴。馬光醫療網執行長黃福祥表示，我們的起薪比別家診所高，而且我們還有季分紅、年終及盈餘分紅。馬光中醫把員工當股東，我們的盈餘之中25％每一個月都會存下來，一季會發給員工，所以基層員工一個月領4萬元以上是基本的。