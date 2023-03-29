世界先進股價今年以來震盪走揚，自年初77.5元一度攀高至110元，近期於93.2～100.5元的相對高檔區間震盪。不過，今（29）日持平開出後賣壓湧現，股價一路走跌3.24％至95.7元。三大法人昨（28）日調節賣超910張，本周迄今合計仍買超達2192張。

美系外資認為，世界先進的第二季營收成長主動能應來自首季的提前備貨，預期季增率將低於10％，市場預期的季增13～18％仍太高。各產品中僅上季占11％的大尺寸面板驅動IC（LDDIC）為唯一亮點，小尺寸驅動IC（SDDIC）、電源管理晶片等其他應用仍疲。

由於提前備貨的價格較低，美系外資認為世界先進第二季稼動率改善可能有限，毛利率恐較首季持續下滑。世界先進上季有10％、本季有個位數百分比產能用於提前備貨，美系外資預期公司可能在第二季結束提前備貨計畫。

而電源管理晶片上季貢獻世界先進營收達78％，美系外資最新產業調查顯示，整體電源管理晶片產業平均售價（ASP）估季減2～6％，並可能將壓力轉嫁至世界先進等晶圓代工廠，相關應用仍具挑戰。

世界先進的車用營收貢獻逾10％，美系外資近期發現，部分車用電源管理晶片廠開始出現產品降價壓力，使車用半導體業務可能存在下修風險。同時，晶合集成（Nexchip）產能為每月11萬片、稼動率50～55％，預期長期會對世界先進和力積電等同業帶來隱憂。