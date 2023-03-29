目前經濟學家們擔心，商業房地產可能成為下一個引爆點，該產業目前已經承擔著壓力，而全球銀行市場的問題可能會引起更廣泛的價值高達數兆美元的信貸危機。

在新冠疫情期間的居家辦公趨勢，減少了對辨公室的需求；而目前的全球加息，也讓企業的借貸更加困難。但是歐洲市場的結構，則讓人較為放心。

摩根大通分析師在一份研究報告中表示：「從根本上來說，我們認為，美國的銀行或美國的商業房地產公司(的問題)蔓延到歐洲同業，這是沒有道理的，因為雙方有不同的產業狀況」。

美國市場是受到辦公室高空置率和微乎其微的租金成長的困擾，分析師強調，歐洲空置的辦公室的數量要少得多。

官員們目前主要擔憂的是所謂的「厄運循環」，即銀行的健康狀況，引發存款的外逃，然後迫使銀行開始召回一些對房地產的貸款，以便釋放出資金。而此也會加劇房地產市場的低迷。

凱投(Capital Economics)分析師在本周指出，美國商業房地產的價格還會下跌18%至20%，而自去年中旬以來，價格已經跌了4%至5%。而商業房地產貸款約佔美國小型銀行全部貸款的40%。

摩根大通對歐洲的商用不動產感到較為樂觀，因為歐洲銀行業更願意為房地產產業提供資金。