藝人梁詠琪出道多年，推出《膽小鬼》、《短髮》、《原來愛情那麼傷》等經典名曲，近來蒞臨網紅那那大師開設的人氣單元《你最近好嗎？》，再次掀起六七年級生的回憶殺，不過近來推出新歌《停一停•心呼吸》，MV卻鬧出抄襲風波，香港製作人Chloe Wong及其團隊指控相似度高達9成。

梁詠琪為慈善機構演唱歌曲《停一停•心呼吸》，請來林嘉欣老公袁劍偉執導MV，沒想到MV推出後鬧出抄襲風波，創作人及團隊Chloeograpghy Project各自發出聲明，指控MV出現的視覺影像及宣傳圖像，跟團隊2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》有高達九成相似處，並曬出兩組照片做對比，指出已經嚴重侵權，要求抄襲者把相關概念畫面刪除，並公開道歉和澄清，否則將保留法律追訴權。

對此，慈善機構《停一停 心呼吸》也在臉書專頁發出聲明，指出有注意到Chloeography Project 創作團隊發佈的嚴正聲明，已經把相關影片下架，也積極跟對方方了解此事，隨後便會做出交代，感謝所有人對於此事的關注。

根據港媒《東方日報》報導，梁詠琪經紀人表示有關MV創意部分，梁詠琪全程並未參與，至於MV後續處理部分已交由《停一停 心呼吸》團隊，倘若有需要必定會盡力配合，至於導演袁劍偉表示正在跟《停一停 心呼吸》團隊溝通，也嘗試和 Chloeography Project聯絡，由於尚未有結果，無法對外公布處理後續。