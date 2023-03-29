口罩防疫措施大解封，為改善室內空品，北市環保局發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，微風廣場美食街成為北市首家室內空氣品質金級認證場所，29日由環保局長吳盛忠親自頒獎，吳盛忠表示，以前是被動防疫，靠戴口罩、打疫苗防範，但現在要主動防疫，才能保障民眾健康。

為改善室內空品，北市環保局3月14日率先發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵場所採取「主動式」防疫，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備或措施，經查驗通過後核予認證，作為消費者選擇場所的參考。

環保局說明，微風廣場美食街為首家申請室內空品認證場所的業者，進行二氧化碳、細菌檢測，其二氧化碳平均濃度值為629 ppm及細菌平均濃度值 158 CFU／m³以下，符合金級認證標準，成為首家取得北市室內空品金級認證的場所，後續有6家場所陸續提出申請。

吳盛忠表示，推出此計畫是因疫情解封，大家警戒心降低，且到美食街吃喝要拿下口罩，不如就把環境中干擾因子消除，以前是被動防疫，靠戴口罩、打疫苗防範，但現在要主動防疫，過濾環境中有害物質，不讓人體受害。

吳盛忠也說，為了顧客員工健康，微風集團率先使用防治設備，營業時段啟動通風設備加強通風換氣，並於空調箱自主裝設UV-C LED除菌系統，讓大家用餐安心，善盡企業社會責任，很值得鼓勵。

微風集團副總陳美汀表示，很榮幸成為全國首家獲得「室內空氣品質金級認證場所」的企業，相信大家合力保護環境，才能永續經營，在疫情期間定期消毒、每小時更新空氣等，後來引進科技防疫，在人潮密集美食街、VIP室等，裝設空氣淨化設備，持續保障環境品質。

環保局則補充，「室內空氣品質認證場所推動計畫」分為金、銀級兩種認證，金級認證標準為二氧化碳濃度值800ppm以下及細菌濃度值 500CFU／m³以下；銀級認證標準為二氧化碳濃度值1000ppm以下及細菌濃度值 800CFU／m³以下。