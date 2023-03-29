營運表現耀眼的保瑞，去年營收已跨過百億門檻，以104.9億元交出史上新高佳績 ；3月15日英國「金融時報」公布的2023亞太區高成長公司前500強中， 保瑞更是首次上榜，是今年唯一獲選的台灣藥業公司。

董事長盛保熙日前在櫃買中心業績發表會中表示，隨著CDMO代工業務及全 球銷售雙引擎帶動，目前只是「剛開始而已，未來無限光明！」預估今年營收年增22％～25％，全年毛利率上看45％，挑戰新高。

盛保熙表示，保瑞以成為全球前十大CDMO（委託研發暨 代工製造服務）藥廠為目標，去年收購原伊甸生醫CDMO業務在台資產、安成藥業兩項重大策略併購交易後，已躍居台灣生產總能量最大的藥業集團，並成為國內第一家擁有小分子CDMO營運實績和具備發展生 物藥高門檻技術實力與國際級人才的藥廠；未來在大分子抗體藥物與 細胞及基因治療領域，一站式CDMO服務的完整度與市場規模，將有不錯的競爭優勢。

受惠併購安成藥效益大發威，保瑞自結今年前二月稅後純益6.87億元，每股大賺9.06元，年成長373.88％，法人看好第一季即可賺進一股本，改寫單季獲利新高。

安成藥總計有21張美國藥證，其中包含13張P4藥證與8張高門檻用 藥藥證，有7件申請核准中、5件開發中，目標開發市場規模高達220億美元，並擁有美國通路90％涵蓋率。

盛保熙表示，在併購安成藥後，今年將有三個學名藥可望取得上市許可，預計今、明年陸續在北美上市，另新增三個新送件申請藥證，並透過策略夥伴，引進三個以上的產品在北美銷售。

至於CDMO業務，今年將增加十個以上客戶，生產超過十個產品；既有客戶也會有新產品進入生產，CDMO業務每年都會雙位數成長。